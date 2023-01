Skriniar, zero comunicazioni dal PSG per l’Inter. A gennaio no addio – Sky

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha dato aggiornamenti sulla situazione di Milan Skriniar. Secondo il giornalista non sarebbero arrivate comunicazioni ufficiali dal PSG per l’inizio delle trattative con il calciatore, neanche per gennaio.

LONTANO – Milan Skriniar si sta allontanando sempre di più con il passare del tempo, l’Inter non può niente. Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha dato questi aggiornamenti: «Che voglia andare da un’altra parte è normale, se non ha ancora firmato è questo il messaggio. Non ci sono state ancora firme però con il PSG, nonostante l’indiscrezione dei giornali francesi. Formalmente la squadra che vuole tesserare il calciatore in scadenza deve comunicarlo tramite magari un e-mail, il PSG non ha mai avvisato l’Inter per questo. Il giocatore può già firmare, ma non lo ha fatto. Penso comunque voglia andare, a gennaio se il club francese lo avesse voluto avrebbe bussato alle porte nerazzurre. L’Inter non si priverà adesso di Skriniar dopo aver rifiutato i cinquanta milioni offerti in estate».