Champions League resta su Mediaset, che aumenta il numero delle partite

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo trofeo

La Champions League non cambia casa in Italia e Mediaset migliora addirittura la sua offerta. Questo è l’annuncio dell’azienda italiana, che continuerà a trasmettere le partite della massima competizione UEFA. E lo farà aumentando la quantità e la qualità del servizio

COPPA IN CHIARO (E NON) – A differenza di ciò che succede con i diritti TV della Serie A (vedi articolo), il rapporto tra la UEFA Champions League e Mediaset continua. Anzi, si rinnova. Da oggi è ufficiale che, anche nel triennio 2021-2024, Mediaset trasmetterà gratuitamente sulle reti generaliste e online la miglior partita di ogni turno della Champions League. La grande novità è legata al numero delle partite, che aumenterà grazie a una ricca offerta in streaming. Il numero incrementa di ben 104 partite, tutti trasmessi in diretta streaming pay su tutti i device (smart TV, PC, tablet e smartphone). In totale, Mediaset trasmetterà 121 partite di Champions League a stagione per tre anni.