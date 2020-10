Bologna e Cagliari danno spettacolo: 3-2 al Dall’Ara! Barrow show

Condividi questo articolo

Musa Barrow Bologna-Napoli

Partita spettacolare tra Bologna e Cagliari, nel terzo anticipo di giornata. Nel 3-2 del Dall’Ara spicca la doppietta di Musa Barrow, che regala tre punti fondamentali ai padroni di casa

PRIMO TEMPO – Vittoria fondamentale per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Eusebio Di Francesco e il suo Cagliari tornano a casa a mani vuote dopo una miriade di emozioni. Pronti, via e i sardi passano in vantaggio. Il Bologna perde palla in uscita e scatena l’azione degli ospiti; la palla arriva a centro area per Joao Pedro che non può sbagliare. Il pareggio dei padroni di casa arriva al tramonto del primo tempo. Roberto Soriano scarica sulla sinistra per Barrow, che rientra sul destro, finta il tiro e poi trova l’incrocio dei pali con un destro splendido.

SECONDO TEMPO – All’alba del secondo, tempo il Cagliari torna avanti con Giovanni Simeone, ben assistito dal solito imprendibile Joao Pedro. Al 52 arriva il repentino pari del Bologna. Orsolini appoggia di testa per Soriano che controlla e batte Cragno con un rasoterra dai venti metri. Quattro minuti dopo, ancora Barrow fa impazzire i suoi con un destro secco sul palo lontano che vale la doppietta personale e tre punti fondamentali, in rimonta, per il Bologna di Mihajlovic.