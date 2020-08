Atalanta-PSG, Tuchel punta su Icardi: l’ex Inter al centro dell’attacco

Condividi questo articolo

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Atalanta-PSG, primo quarto di finale della Champions League. L’ex Inter Mauro Icardi sarà in campo dal primo minuto: punta su di lui il tecnico dei francesi Thomas Tuchel per sostituire Kylian Mbappé.

TITOLARE – Primo quarto di finale di Champions League in carriera per Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter riscattato proprio dai parigini dopo il prestito. L’attaccante argentino partirà infatti da titolare nella sfida di questa sera Atalanta-PSG, dove troverà una squadra che ha già spesso avuto modo di affrontare nella sua carriera in Serie A. Oltre a lui, Tuchel schiera Keylor Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Neymar, Bernat, Sarabia, Herrera e Gueye. Riesce a essere in panchina Kylian Mbappé dopo l’infortunio rimediato in Coppa di Francia.

L’UNDICI DI GASPERINI – Per Atalanta-PSG, Gian Paolo Gasperini punta invece su Sportiello, Toloi, Caldara, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Hateboer, Pasalic e Zapata.