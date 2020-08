VIDEO – Barella tra i quattro migliori giocatori dei quarti di Europa League

Nella classifica dei migliori giocatori dei quarti di finale di Europa League, Nicolò Barella – autore del gol dell’1-0 in Inter-Bayer Leverkusen – si è piazzato al quarto posto. Vince Karl-Johan Johnsson, portiere del Copenhagen, autore di una strepitosa prestazione contro il Manchester United.

FUORI DAL PODIO – Quarto posto per Nicolò Barella tra i migliori giocatori dei quarti di finale di Europa League. Nonostante il gol che ha aperto le marcature in Inter-Bayer Leverkusen, il centrocampista nerazzurro si è piazzato dunque fuori dal podio. Al terzo posto si piazza invece Taison, giocatore dello Shakhtar Donetsk che dovrà affrontare proprio la squadra di Antonio Conte nella semifinale della competizione. Secondo posto per Lucas Ocampos, autore del gol vittoria in Siviglia-Wolverhampton su assist dell’ex nerazzurro Ever Banega. Al primo posto troviamo invece Karl-Johan Johnsson, portiere del Copenhagen e autore di una prestazione stellare contro il Manchester United, con gli inglesi in grado di piegare la sua resistenza soltanto ai tempi supplementari e da calcio di rigore.