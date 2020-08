Inter, si va verso prolungamento prestiti Biraghi-Dalbert. Lazaro out – Sky

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a “Sky Sport 24”, Inter e Fiorentina starebbero continuando i discorsi per prolungare i rispettivi prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert. Lazaro destinato al ritorno in Germania.

LAVORO SUI TERZINI – Non solo campo, con la semifinale di Europa League. In casa Inter si continua anche a lavorare sul mercato, per programmare la prossima stagione. Un reparto su cui si è molto attivi – dopo l’arrivo già ufficializzato di Achraf Hakimi – è quello degli esterni. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, attualmente ci sarebbero due trattative in corso sia in entrata che in uscita: «Con la Fiorentina si sta andando avanti nei discorsi per rinnovare lo scambio di prestiti Biraghi-Dalbert, con i due che resterebbero dunque nei loro attuali club per un altro anno. Nel frattempo c’è una trattativa con il Borussia Moenchengladbach per Lazaro, i tedeschi sono molto interessati, considerando anche che il tecnico Marco Rose è proprio colui che lo ha lanciato».