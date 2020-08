VIDEO – Lukaku, messaggio per De Bruyne: “Amici da tempo, ti auguro…”

In occasione del decimo anniversario dal suo debutto con la maglia del Belgio, Kevin De Bruyne ha ricevuto gli auguri dei compagni di Nazionale. Tra questi anche Romelu Lukaku, che ha aperto proprio il videomessaggio con delle belle parole per il centrocampista del Manchester City.

AUGURI – Un bel messaggio quello di Romelu Lukaku, non solo grande elemento dello spogliatoio dell’Inter, ma anche di quello della Nazionale belga. In occasione del decimo anniversario dell’esordio con la maglia dei diavoli rossi di Kevin De Bruyne, il numero 9 nerazzurro ha aperto un videomessaggio per il centrocampista del Manchester City: «Kevin, ci conosciamo da tanto tempo. 10 anni con la nazionale del Belgio, è fantastico vedere la tua grande evoluzione sia come calciatore che come padre. Ti auguro il meglio, ricorda sempre che siamo una famiglia».