Abodi: «Plusvalenze? Voglio sapere perché questa decisione e non altre »

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a Sport Mediaset di cosa pensa riguardo il caso plusvalenze della Juventus.

DECISIONE – Andrea Abodi ha detto la sua ai microfoni di Sport Mediaset riguardo la scelta di penalizzare la Juventus: «C’è un’esigenza che deve essere soddisfatta, perché spiegare è importante quanto decidere. Aspetto le motivazioni, chi ha la responsabilità deve spiegare questa decisione. Soprattutto spiegare perché non ne sono state prese altre. Dopo c’è una responsabilità politica di cambiare le regole, nel rispetto dell’autonomia dello sport. In modo tale che questi episodi non accadano più. E limitata sia l’interpretazione di questi fatti. Noi vogliamo comunque che lo sport sia trasparente, efficiente, dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione». Queste le sue parole riguardo la decisione di penalizzare la Juventus di 15 punti in Campionato.