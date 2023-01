Inter-Empoli, a Zanetti resta un ballottaggio. C’è Satriano – Sky

In Inter-Empoli, stasera alle 20.45, ci sarà Satriano come uno dei principali ex della partita (vedi articolo). Zanetti lo metterà titolare: al tecnico, secondo Sky Sport, resta solo un ballottaggio.

CHI GIOCA? – Per Inter-Empoli la particolarità è rappresentata dal fatto che uno dei principali avversari sarà di proprietà nerazzurra, ossia Martin Satriano. L’attaccante uruguayano farà coppia con il rientrante Francesco Caputo, con l’interessantissimo Tommaso Baldanzi come trequartista. Per Sky Sport Paolo Zanetti ha un ballottaggio tra Jean-Daniel Akpa Akpro e Jacopo Fazzini in mezzo al campo per sostituire lo squalificato Razvan Marin. Alla fine potrebbero giocare entrambi, con uno dei due davanti alla difesa. Come terzino destro confermato Tyronne Ebuehi, che lunedì scorso ha segnato l’unico gol contro la Sampdoria. L’Empoli affronterà l’Inter senza Ardian Ismajli, fuori per infortunio. Al suo posto è Koni De Winter il prescelto per far coppia con Sebastiano Luperto, con Fabiano Parisi altro nome di rilievo ad agire da terzino sinistro. In porta, ovviamente, Guglielmo Vicario che debuttò in Serie A proprio al Meazza (12 aprile 2021 col Cagliari, 1-0 gol di Matteo Darmian). Questa la probabile formazione di Zanetti per Inter-Empoli, secondo Sky Sport: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Akpa Akpro, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.