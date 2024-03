L’Inter a -7 dall’Ora X: la sofferenza col Genoa un aiuto per Madrid

L’Inter mercoledì prossimo sarà impegnata nella partita del mese, sperando ce ne siano molte altre di questo livello in stagione: la trasferta con l’Atlético Madrid. Andare avanti in Champions League ora diventa fondamentale e si può provare a sfruttare un qualcosa che non sembrava essere un vantaggio.

L’ORA DELLA VERITÀ – Senza fare troppi giri di parole: il mese di marzo dell’Inter ruota tutto attorno al ritorno con l’Atlético Madrid. Vero che si è reduci da un’altra vittoria e che in Serie A prima della sosta ci saranno Bologna e Napoli, non certo passeggiate di salute, ma la Champions League adesso si prende la priorità. Alla pari del campionato. Il +15 in classifica permette di poter gestire il largo vantaggio sulla Juventus (e ancor di più sul Milan), facendo una gestione oculata di energie mentali e fisiche. Che non significa snobbare il Bologna sabato (non sia mai, per tanti motivi), solo essere consapevoli che la partita da non fallire per nessun motivo al mondo è fra sette giorni.

PERCORSO DA PROSEGUIRE – L’Inter finora ha fatto una stagione quasi perfetta. Con quel “quasi” legato proprio al Bologna, ossia all’eliminazione in Coppa Italia di dicembre. Un qualcosa che aumenta le motivazioni per fare bene sabato, ben sapendo che coi rossoblù ce ne sono sempre di extra. Ma adesso si entra nel momento decisivo della stagione, quello che rimane negli annali. L’aritmetica in Serie A è distante diciannove punti su trentatré disponibili, anche meno se le rivali dovessero steccare ancora. In Champions League invece ci sono due risultati su tre per passare. E bisogna passare, anche per dare valore al campionato stradominato. Nel 2006-2007 l’Inter di Roberto Mancini demolì tutte le avversarie, chiudendo a 97 punti con +22 sulla seconda. Ma in Champions League si fermò agli ottavi, senza mai perdere col Valencia, e fu una brutta macchia. Che ora bisogna evitare.

IL VANTAGGIO – Il percorso in Champions League aiuterà per dare valore alla Serie A, ma quanto fatto in Serie A può dare una mano in Champions League. Con due fattori. Il primo è – paradossalmente – la sofferenza di lunedì col Genoa, complici le difficoltà presentate dai rossoblù. Un qualcosa che l’Inter da un bel po’ non stava più sentendo, avendo spazzato via ogni avversario. Aver invece dovuto reggere nella ripresa, tenendo il minimo vantaggio, ricorda a tutti che per vincere bisogna sudare e non dare nulla per scontato. Perché a Madrid non sarà steso il tappeto rosso, ma bisognerà invece soffrire e lottare su ogni pallone. Inoltre, il +15 può dare un’altra mano. Bologna-Inter arriva senza assilli: in formazione si può gestire chi ha bisogno di rifiatare (lunedì c’erano giocatori visibilmente stanchi) e dare rodaggio agli ex infortunati. Perché ora la strategia è arrivare fra sette giorni con tutti al 100%.