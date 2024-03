Bonan: «L’Inter esalta il doppio centravanti! Fa una cosa al contrario»

Bonan vede nell’attacco dell’Inter, e nella coppia Thuram-Lautaro Martinez in particolare, una particolarità sempre più rara nel calcio attuale. Il giornalista ha fatto il paragone nell’ultima edizione di Sky Sport 24.

SCELTE DIVERSE – Oggi alle 18.45, in Sporting CP-Atalanta di Europa League, Gian Piero Gasperini lascerà probabilmente fuori di nuovo Gianluca Scamacca. Per Alessandro Bonan è l’indicazione di una tendenza che vede l’Inter esprimersi in senso contrario: «Gasperini va verso la direzione del “non attaccante”, con Charles De Ketelaere e Ademola Lookman. Secondo me perché lui sta individuando adesso, nel ruolo del centravanti, una criticità che prima o poi qualcuno dovrà affrontare. Il ruolo del centravanti è sempre di più ingrato in uno sviluppo del calcio che vede squadre poco propense alla verticalità e alla profondità. Cosa che invece fa l’Inter, che dall’altro lato esalta la figura del centravanti. Del doppio centravanti, in questo caso».