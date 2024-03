Bologna-Inter, Inzaghi sfrutta la rosa lunga per fare la formazione

L’Inter si avvicina alla vittoria della Serie A, con Bologna come prossimo obiettivo. I nerazzurri arrivano a questo traguardo anche grazie alla lunga rosa a disposizione del tecnico Inzaghi. È questo il vero segreto della cavalcata della Beneamata.

LUNGHEZZA – Con uno scudetto all’orizzonte, Simone Inzaghi sta per portare la seconda stella all’Inter ed è pronto a entrare negli annali della storia nerazzurra. Tutto questo però, oltre alla bravura del tecnico piacentino che ha saputo riprendere lo spogliatoio in mano dopo i mesi bui della passata stagione, è anche la lunghezza della rosa a disposizione e della qualità. L’Inter può contare su un parco rosa sia ampio che nonostante l’età giovane conta già tanta esperienza: questo tornerà utile sabato a Bologna.

AVANTI – A partire dalla porta, con Yann Sommer che sta vivendo una seconda giovinezza all’ombra della Madonnina. Il reparto offensivo conta invece due leader indiscussi come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, rispettivamente campione del mondo e vice campione del mondo. A seguire troviamo l’esperienza di Alexis Sanchez, pronto ai gol che contano e a Marko Arnautovic tornato in nerazzurro per trovare la sua dimensione definitiva. Per Bologna-Inter occhio al possibile rodaggio della coppia titolare, una sorta di prova generale per il Civitas Metropolitano, nonostante il Toro ora sia diffidato e dopo ci sia il Napoli.

PRESENZA – Stessa cosa a centrocampo: Inzaghi può contare sull’esperienza di calciatori come Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella che guidano il reparto con una sicurezza unica in Italia. Insieme ovviamente a Hakan Calhanoglu che detta i tempi dell’intera squadra. A ruota invece, ci sono Kristjan Asllani e Davide Frattesi che si preparano a prendere l’eredità dei compagni di squadra. In vista di Bologna-Inter sarà proprio l’albanese a prendere il posto del turco, così da farlo recuperare in vista dell’Atletico Madrid. Stessa cosa per gli esterni con Carlos Augusto – che gode della massima fiducia – che prenderà il posto quasi sicuramente di Federico Dimarco pronto a riposarsi in panchina per un turno. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.