VIDEO – Inter-Genoa 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Genoa, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL VUOTO DIETRO – Inter-Genoa 2-1 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. L’Inter batte anche l’ultima squadra che aveva impedito la vittoria, con l’1-1 dell’andata il 29 dicembre, e ottiene la dodicesima vittoria su dodici nel 2024. Il nono successo di fila in campionato arriva grazie a due gol in otto minuti, dopo che il Genoa aveva creato problemi in avvio. Sullo 0-0, al 26′, decisivo Yann Sommer su colpo di testa di Mateo Retegui con Albert Gudmundsson che non riesce a ribadire in rete. Splendida l’azione che porta all’1-0, servito Alexis Sanchez che si gira e manda in porta Kristjan Asllani per il destro sotto la traversa. È il suo primo gol con l’Inter, arriva al 30′. Poco dopo Nicolò Barella si inserisce in area, calcia ed è subito dopo travolto da Morten Frendrup. L’arbitro Giovanni Ayroldi dà rigore, il VAR lo manda a rivedere e lui conferma la decisione. Dal dischetto non va più Lautaro Martinez dopo i tanti errori bensì Alexis Sanchez, supera Josep Martinez e fa 2-1 al 38′. Il Genoa non si arrende e torna in partita al 54′, gran tiro dai venti metri di Johan Vasquez su cross da sinistra respinto da Stefan de Vrij. Ma l’Inter, pur in una prestazione non spettacolare, è brava a reggere e portare a casa il bottino pieno: +15 sulla Juventus seconda.

Video con gli highlights di Inter-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.