Inter-Genoa, classe a centrocampo: ci sono due bei 7. Le pagelle – TS

L’Inter riesce ad arrivare alla sua dodicesima vittoria consecutiva. Simone Inzaghi sprona i suoi a far meglio in una gara complicata e difficile. Tuttosport come di consueto da i voti alla serata dei nerazzurri.

COPERTURA – Archiviata Inter-Genoa, in casa nerazzurra è tempo di mettere nel cassetto le classiche pagelle di fine giornata. I nerazzurri, nonostante una gara pericolosa, sono riusciti a portare a casa i tre punti ma allo stesso tempo hanno perso l’imbattibilità. Yann Sommer porta a casa un 6.5 dove non può nulla sul tiro di Vasquez. 6 invece per Benjamin Pavard, il francese parte bene, mentre nella ripresa va un po’ in sofferenza. Al suo posto Bisseck 6 che dà fisicità alla squadra. 6.5 per Stefan De Vrij: l’olandese avvia l’azione che porta al vantaggio ma è sfortunato sul colpo di testa che diventa un assist per Vasquez sul 2-1. Carlos Augusto porta a casa un 6: parte dietro, ma all’ingresso di Acerbi, va a fare l’esterno.

AVANTI – 5.5 per Denzel Dumfries, qualche sgasata ma si becca anche l’ammonizione che gli costa la sostituzione. Al suo posto Matteo Darmian con un 6 che sfiora anche il gol. Nicolò Barella porta a casa un 6.5. L’azzurro è protagonista sui gol ed è la consueta, inesauribile, dinamo per l’Inter. Kristjan Asllani si prende 7: gol col piglio di un centravanti e dà copertura come un mediano dai vecchi tempi. Altro 7 anche per Mkhitaryan, l’armeno crea il primo pericolo per il Genoa con un pallone sventagliato a Barella. Federico Dimarco distilla qualità, per lui un 6. 6 anche per Acerbi che fa legna.

VITTORIA – Alexis Sanchez, una notte da rivincita. Per il cileno un 7 pieno: prima regala l’assist rompighiaccio ad Asllani e poi ci mette la firma su rigore. Marcus Thuram dalla panchina entra e fa il suo: arriva il 6. Lautaro Martinez porta a casa un 5.5, l’argentino varia su tutto il fronte d’attacco latitando in zona gol, una notizia per lui. Arnautovic entra bene nel finale, per lui 6.

Fonte: Tuttosport – S.P.