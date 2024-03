Sabatini dà il meglio di sé: «Barella? Vergogna. Lautaro Martinez 10 volte prende in giro l’arbitro!»

Invettiva di Sabatini contro Barella e Lautaro Martinez in merito agli episodi di Inter-Genoa. L’opinionista combatte e ci va giù pesante.

COMBATTE − Sandro Sabatini combatte e tuona a Radio Radio Mattino Sport e News: «Non ho spiegazione sul rigore, poi sentiremo cosa gli hanno detto al Var. Gli hanno messo un film e non l’episodio. Dispiace sinceramente. Non c’è contatto, si sfiorano dopo il tiro. Barella quella cosa lì non la può fare perché non sta giocando a Cagliari da ragazzino, è ormai diventato un simbolo. Siccome l’infortunio di Berardi è una cosa straziante, che non si è rotolato, vergognatevi a fare queste sceneggiate. È una presa in giro per gli arbitri. Berardi si è rotolato? Ma si è rotto il tendine d’Achille. Lautaro Martinez ammonito perché per dieci volte ha tentato di prendere in giro l’arbitro! È la carriera di Cuadrado. All’Inter gli hanno tolto due punti all’andata e un punto a San Siro».