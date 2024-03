Super Sanchez, Inter ‘Maravilla’! E c’è pure lo ‘scippo’ al Toro – TS

L’Inter si gode la vittoria contro il Genoa grazie a un super Alexis Sanchez. Il cileno è bravo a sfruttare l’occasione che gli ha concesso Inzaghi, scrive Tuttosport. Gol e assist.

VITTORIA – L’Inter, nella gara di ieri contro il Genoa, ha mandato in gol il 16esimo e il 17esimo marcatore differente in stagione. Sanchez – scrive Tuttosport – ritrova il gol in campionato dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima volta. Il cileno è stato il protagonista indiscusso della serata di ieri: prima l’assist ad Asllani, poi il gol del dischetto che è valso il 2-0. Un rigore strappato a Lautaro Martinez che sperava di batterlo così da riprendersi la scena dopo l’errore contro l’Atalanta. Con il gol rifilato al Genoa, per Alexis Sanchez è il terzo gol in stagione. Il cileno aveva già segnato dagli undici metri a Lisbona nel rocambolesco 3-3 contro il Benfica in Champions League e sempre in Europa aveva realizzato il suo primo gol di questa sua seconda esperienza all’Inter contro il Salisburgo. Sono 23 i gol totali in 132 partite tra la prima e la seconda esperienza a Milano. Adesso chissà cosa succederà da giugno in poi, quando il contratto con l’Inter scadrà e con i nerazzurri che hanno già chiuso per l’arrivo di Taremi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini