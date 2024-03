Asllani-Sanchez la combo perfetta! Inter, è la giostra del gol − CdS

Sanchez e Asllani decisivi in Inter-Genoa. La squadra di Simone Inzaghi ha mandato a segno in questa stagione 17 giocatori diversi.

QUANTI MARCATORI! − Giostra o cooperativa del gol, insomma all’Inter segnano proprio tutti. Alexis Sanchez e Kristjan Asllani ieri i protagonisti di Inter-Genoa, match vinto 2-1. Dodicesima vittoria di fila in stagione, che porta la squadra di Simone Inzaghi a +15 sulla Juventus. A deciderla proprio le due alternative rispettivamente di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Per il cileno, il migliore in campo secondo le pagelle del Corriere dello Sport, non solo il rigore trasformato del momentaneo 2-0, ma anche l’assist per mettere in porta Asllani. L’albanese ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter in campionato. Il suo unico gol in Serie A lo aveva trovato proprio contro i nerazzurri durante un Inter-Empoli di qualche stagione fa. Ironia della sorte, la stessa partita in cui Sanchez ha trovato il suo ultimo gol in A prima di questo. L’Inter sale in campionato a quota 16 marcatori differenti, 17 se si considerano tutte le competizioni. La Beneamata è una giostra del gol, la fuga è servita.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona