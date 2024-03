Inter-Genoa (2-1), Sanchez il migliore! In due sotto il 6: pagelle − CdS

Inter-Genoa 2-1. I nerazzurri hanno trovato ieri sera la dodicesima vittoria di fila stagionale volando a +15 sulla Juventus. Le pagelle realizzate dal Corriere dello Sport.

LE PAGELLE − L’Inter fa 12 in campionato e +15 sulla Juventus seconda. Insomma, la strada verso la seconda stella è tracciata. La squadra di Simone Inzaghi, pur soffrendo, riesce a battere il Genoa 2-1 incanalando il dodicesimo successo consecutivo stagionale, il nono in campionato. Il Corriere dello Sport ha stilato le pagelle di Inter-Genoa 2-1. Il migliore è Alexis Sanchez con 7: confeziona l’assist ad Asllani e poi trasforma il rigore del momentaneo 2-0. Mezzo punto in meno per lo stesso albanese, così come per Sommer, Carlos Augusto, Barella, Mkhitaryan e Thuram. Sufficienza, invece, per i vari de Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Acerbi, Arnautovic e Lautaro Martinez. Due vanno sotto il voto base, ossia Pavard e Dumfries. Per entrambi 5.5. Timore e poca tranquillità secondo i colleghi del Corriere. Simone Inzaghi prende un 6.5, ma come all’andata soffre Gilardino.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia