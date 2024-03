Ayroldi sbaglia ambo le parti e altra serata no: moviola Inter-Genoa − CdS

Giovanni Ayroldi ha arbitrato Inter-Genoa. Il fischietto di Molfetta va a completare un intero weekend no dell’arbitraggio italiano. A San Siro sbaglia tanto ambo le parti. La moviola del Corriere dello Sport.

MOVIOLA − Altra partita, altra serata no. Classe arbitrale italiana sempre più in caduta libera. Anche Inter-Genoa, diretta da Ayroldi, diventa una partita da dimenticare per gli uomini del designatore Rocchi. Stavolta è proprio il fischietto di Molfetta a sbagliare praticamente tutto, sia lato nerazzurro che lato rossoblù. Due gli errori più gravi e pesanti. Il primo il rigore fischiato contro il Grifone per lo scontro di gioco tra Nicolò Barella e Frendrup. Ayroldi fischia il rigore, il Var lo richiama per toglierlo, ma lui conferma al monitor la sua decisione. Sbaglia in realtà due volte: perché se decide di dare un rigore (comunque forzatissimo) deve anche ammonire (già lo era) e quindi espellere Frendrup. Non ha beccato neanche quello. Il secondo episodio arriva nel secondo tempo quando inspiegabilmente considera una caduta di Lautaro Martinez in area di rigore come una simulazione ammonendo il capitano dell’Inter. Per il resto giusto annullare il gol a Vitinha per fuorigioco, mentre Bani la prende col petto. Ayroldi disastroso: 4.5. Il Var Paterna però è attento: 6.5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna