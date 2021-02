UFFICIALE – Torino-Sassuolo rinviata. GiÃ  fissata la data del recupero

UFFICIALE – Torino-Sassuolo rinviata. Già fissata la data del recupero

Torino Logo

Torino-Sassuolo è stata rinviata. Negli ultimi giorni è stato riscontrato un focolaio di Coronavirus tra i granata (qui le ultime). La Lega Serie A ha già indicato la data per il recupero del match.

RINVIO – Torino-Sassuolo, sfida in programma domani sera alle 20:45, è stata rinviata. La Lega Serie A ha preferito rinviare il match, visti gli sviluppi degli ultimi giorni: in casa granata, infatti, si è riscontrato un vero e proprio focolaio di Covid-19, che ha colpito calciatori e membri dello staff. Troppo alto il rischio per giocare: la sfida verrà disputata il 17 marzo alle ore 15:00.