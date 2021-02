Inter-Genoa, ballottaggio Pandev-Shomurodov. Out Pellegrini – SM

Inter-Genoa si avvicina. I rossoblù, reduci da un periodo di forma strepitoso, cercano importanti punti salvezza a San Siro. Ballardini, tecnico dei liguri, si affiderà a Destro in attacco. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Genoa è alle porte. I rossoblù, guidati da Ballardini, sono reduci da un periodo di forma strepitoso, che ha permesso ai liguri di scalare posizioni in classifica e mettere distanza dalla zona retrocessione. Il tecnico del Genoa, per la sfida di San Siro, punterà ancora su Mattia Destro, autore di 9 reti in stagione. Al suo fianco uno tra Pandev, match winner contro il Napoli, ed il talento Shomurodov. A centrocampo pronti Strootman, Badelj e Zajc in mezzo, con Zappacosta a destra e Cyzborra a sinistra, che prenderà il posto di Pellegrini che non dovrebbe recuperare per la sfida di domenica pomeriggio. Confermata la linea difensiva a tre con Criscito, Radovanovic e Masiello.