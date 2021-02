Nosotti: «Inter cresciuta nei big match. Con il Genoa occasione»

Condividi questo articolo

Marco Nosotti

Inter-Genoa, in programma domenica, è uno snodo importante per la corsa scudetto dei nerazzurri. Marco Nosotti, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della sfida

OCCASIONE – Queste le parole di Marco Nosotti: «Inter-Genoa? È una partita importante in un momento importante. Il Milan gioca contro la Roma, la Juventus va a Verona e i bianconeri sono la rivale più accreditata per i nerazzurri in questo campionato. La squadra di Conte ha già fatto vedere in questo campionato di essere cresciuta negli scontri diretti. Però deve allungare ed ha la possibilità di farlo, il turno di campionato è “favorevole”. L’Inter è “Contiana” ed è coerente con le idee del suo allenatore. Il tecnico ha ben compreso come far giocare la squadra».