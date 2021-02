Torino, focolaio Covid-19: altro positivo, niente allenamenti! Serie A valuta

Condividi questo articolo

Torino Logo

Torino bloccato dal Covid-19. Questo è lo scenario che si sta vivendo in queste ore in casa granata, da dove – attraverso il sito ufficiale del club – arriva la conferma di un altro positivo. Ora tocca alla Lega Serie A prendere una decisione sulle prossime partite in calendario

NOTA DEL CLUB – “Il Torino Football Club comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’Autorità Sanitaria Locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.

SERIE A “SALTA” – A questo punto, c’è il serio rischio che la prossima partita del Torino in Serie A non si giochi e la cosa potrebbe protrarsi almeno fino alla prossima settimana. Pochi dubbi sul rinvio di Torino-Sassuolo in programma venerdì ma ovviamente si attende prima la conferma della Lega Serie A. A rischio anche Lazio-Torino di martedì, turno infrasettimanale. Seguiranno aggiornamenti.