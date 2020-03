VIDEO – Mourinho, chapeau! Coronavirus: aiuta gli anziani a Londra

Mourinho si dimostra per l’ennesima volta grande campione, non solo come allenatore, ma anche sotto il profilo umano. Come riporta ESPN, infatti, il tecnico portoghese ha passato la giornata ad aiutare gli anziani di Londra, in difficoltà per il Coronavirus. Di seguito i dettagli e il video che sta circolando sui social network

CUORE E BENEFICENZA – José Mourinho tra i protagonisti dell’attenzione mediatica nella giornata di oggi. Il manager del Tottenham, infatti, ha deciso di scendere in campo in prima persona nell’emergenza Coronavirus (qui il bollettino di oggi). Il Covid-19 si sta espandendo anche a Londra e l’ex allenatore dell’Inter ha deciso di rendersi utile. Lo Special One, infatti, ha aiutato gli anziani nel Nord di Londra, consegnando beni di prima necessità. Di seguito il video dell’ESPN su Twitter.