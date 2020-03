Coronavirus, bollettino 23 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 22 marzo 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «Oggi partiamo con i guariti che sono 408 per un totale di 7.423. Il numero dei positivi è più 3.780 per un totale di 50.418. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.204 più 195 rispetto a ieri. I casi totali 63.927 con più 4.789 rispetto alla giornata precedente». Di seguito il bollettino