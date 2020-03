Skriniar lascia l’Inter? Real Madrid e 3 big, asta: via per più di 80 milioni

Skriniar piace a moltissime big in giro per l’Europa. In Europa, secondo quanto riporta The Sun, potrebbe arrivare un vero e proprio assalto all’Inter per l’ex Sampdoria. Il Real Madrid, quindi, non è solo nella corsa al calciatore: il prezzo è pronto a lievitare

COLPO IN USCITA O RESISTENZA? – Nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato (qui l’articolo) del pressing del Real Madrid su Milan Skriniar. Il centrale è valutato dall’Inter circa 80 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire, considerati i molti club in ballo. Si parla, infatti, di PSG, Manchester City e Manchester United. Vedremo se l’Inter deciderà di resistere o alla fine cederà il calciatore.