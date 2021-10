Milan, piove sul bagnato: anche Brahim Diaz positivo al COVID-19

Proseguono le brutte notizie in casa Milan. Dopo l’operazione al polso per il portiere Mike Maignan (vedi articolo) e la positività al COVID-19 di Theo Hernandez (vedi articolo), è stata comunicata la positività anche del numero 10 Brahim Diaz.

INDISPONIBILE – Piove sul bagnato per il Milan, che dovrà fare a meno nelle prossime partite anche di Brahim Diaz. Il numero dieci rossonero, infatti, è stato trovato positivo al COVID-19, come riportato da una nota apparsa sul sito ufficiale della società. Il giocatore si trova già in isolamento, mentre il resto del gruppo squadra è stato già sottoposto a tampone con esiti negativi. Per Brahim Diaz, in ogni caso, non dovrebbe essere a rischio il derby contro l’Inter in programma il 7 novembre prossimo.