FOTO – Inter in partenza per Roma, sale l’attesa per la Lazio

Sale l’attesa per Lazio-Inter, gara in programma domani sera alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri sono in partenza per la capitale, come mostrano le foto pubblicate dagli account social ufficiali della società.

IN PARTENZA – Tutto pronto per Lazio-Inter di domani. Dopo la conferenza stampa di oggi di Simone Inzaghi (vedi articolo), la squadra è in volo destinazione Roma. Di seguito, le foto pubblicate dalla società nerazzurra attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale.

ATTESA – Naturalmente in vista di Lazio-Inter di domani c’è ancora attesa per capire chi sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, specialmente tra i sudamericani, di rientro dopo l’ultimo impegno della sosta per le nazionali.