Maignan, niente derby con l’Inter: intervento ok. I tempi di recupero – Sky

Brutte notizie per il Milan. Maignan è stato operato oggi per il problema al polso. Per il portiere francese addio derby di Milano con i tempi di recuperano che si allungano rispetto a quanto prospettato inizialmente

RECUPERO – Manuele Baiocchini ha parlato così ai microfoni di “Sky Sport 24”. Queste le sue parole su Mike Maignan: «L’intervento è finito ed è perfettamente riuscito. Le brutte notizie sono sui tempi di recupero. Per Maignan si parla almeno due mesi di stop. In serata arriverà anche il comunicato del club rossonero».