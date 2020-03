Higuain lascia isolamento per volare in Argentina: Juventus...

Higuain lascia isolamento per volare in Argentina: Juventus svela il motivo

Higuain ha lasciato Torino per volare in Argentina. Dopo le voci su una fuga e blocchi in aeroporto, la Juventus attraverso Guardalà di “Sky Sport” chiarisce la situazione. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

VERITÀ – Gonzalo Higuain ha abbandonato l’isolamento domiciliare per volare in Argentina. La Juventus, attraverso Giovanni Guardalà di “Sky Sport”, chiarisce: «Higuain è volato in Argentina. La versione ufficiale, visto che erano trapelate voci su una fuga e blocchi in aeroporto, è che Higuain dopo essere stato sottoposto al tampone è risultato negativo. In seguito ha chiesto l’autorizzazione alla Juventus per volare in Argentina perché la madre sta male. È stato organizzato un volo privato ed è partito. Questo è quello che risulta dopo aver sentito le fonti ufficiali».