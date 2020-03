D’Ambrosio: “Battiamo il Coronavirus! Conte e lo staff ci scrivono sempre”

D’Ambrosio ha mandato un messaggio a “Sky Sport 24”. Il terzino dell’Inter, che si trova in isolamento domiciliare così come il resto della squadra, parla della battaglia contro il Coronavirus e svela cosa chiede Conte tutti i giorni. Di seguito le sue dichiarazioni

ISOLAMENTO – Danilo D’Ambrosio parla da casa sua, dove si trova in isolamento per l’emergenza Coronavirus così come tutta l’Inter: «Restare a casa 24 ore su 24 è una cosa che non mi era mai capitata e devo dire che stare in famiglia si conferma essere la cosa più bella e quella che ti dà più emozioni di tutti. Quindi da un lato sono davvero felice di stare con la mia famiglia. La vittoria più grande in questo momento sarebbe vincere questa battaglia contro il Coronavirus. Ci sono famiglie distrutte e medici e infermieri che lavorano sempre. Colgo l’occasione per ringraziarli. Il mister con il suo staff e il team manager quotidianamente ci domandano come stiamo, come passiamo le giornate e se rispettiamo il programma di alimentazione e quello fisico».