Coronavirus, lo sport si ferma anche in Turchia: sospesi tutti i campionati

Condividi questo articolo

L’emergenza relativa al coronavirus colpisce anche lo sport in Turchia. Nella giornata di oggi, infatti, è stato disposto lo stop a tutti i campionati professionistici fino a tempo indeterminato.

STOP – Anche in Turchia lo stop si ferma. È ufficiale infatti la sospensione di tutti i campionati professionistici. È la natura le conseguenza al crescere dell’emergenza relativa al coronavirus, che stava preoccupando molti sportivi in terra turca. Non ultimo John Obi Mikel, che ha rescisso il contratto con il Trabzonspor a causa del mancato stop dei campionati. Stop che, nella giornata di oggi, è arrivato. A comunicarlo il Ministro dello sport Muharrem Kasapoglu dopo che molte proteste, sia individuali che collettive, si erano alzate da parte di diversi sportivi, calciatori su tutti, decisamente preoccupati per l’evolversi della situazione.

Fonte: sport.sky.it