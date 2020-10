Cristiano Ronaldo ancora positivo: salta Juventus-Barcellona?

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

Cristiano Ronaldo sarebbe ancora positivo al Covid-19. Dovesse essere confermata la notizia l’attaccante portoghese salterebbe anche la prossima sfida di Champions League che vedrà i bianconeri affrontare il Barcellona

Tegola per la Juventus e per Andrea Pirlo nella settimana che porta alla supersfida di Champions League di mercoledì prossimo contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset” Cristiano Ronaldo sarebbe risultato ancora positivo al covid-19 nel tampone eseguito nella giornata di ieri. Dovesse essere confermata la notizia il giocatore salterebbe la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro il Barcellona in quanto il protocollo UEFA impone un tampone negativo almeno una settimana prima della partita per poter dare l’ok al giocatore.