FOTO – Bastoni: “Contento per il ritorno, ma peccato per il risultato”

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni, tornato in campo ieri dopo la positività al Covid nel finale della partita contro il Borussia Mönchengladbach ha affidato ai social la sua soddisfazione per il ritorno in campo ma anche la delusione per il risultato

Ieri contro il Borussia Mönchengladbach l’Inter ha ritrovato Alessandro Bastoni, assente da un po’ di tempo per la positività al Covid, ma guarito nei giorni scorsi ed entrato in campo nel finale. Il difensore nerazzurro ha affidato a instagram la sua gioia per il ritorno in campo, senza però nascondere l’amarezza per il risultato che ha visto l’Inter non andare oltre il pareggio contro i tedeschi: «Contento di ritrovare il campo però peccato per il risultato. Dobbiamo migliorare e lavorare ancora tanto! Adesso concentrati per sabato forza Inter».