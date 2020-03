Coronavirus, Italia e quarantena: record di guariti. Conte sfonda e Godin…

Coronavirus, Italia e quarantena – 28 marzo: il bollettino di oggi segue il trend (qui i dettagli), ma segna anche il nuovo record di guariti. Giuseppe Conte parla ancora una volta e rassicura gli italiani; siamo un po’ tutti Diego Godin

Coronavirus, Italia e quarantena: numeri da interpretare. Aumenta la speranza?

Il Covid-19 si è manifestato con tutta la sua virulenza in Italia nelle ultime settimane. Ha condizionato le nostre vite, le abitudini e inevitabilmente segnato la malattia e la morte di migliaia di cittadini. I numeri sono ancora negativi: 3651 nuovi, 889 morti. Troppi. Dal punto di vista statistico, però, si può accennare un primo sorriso. Molti i tamponi effettuati a giustificare il gran numero di contagi, ma soprattutto tanti i guariti. Sono 1434, dato quasi triplicato e nuovo record, fondamentale per i cittadini e per l’affollamento nei centri sanitari. Il trend, dunque, è in discesa, ma non si può cantare vittoria.

Coronavirus, voci diverse in contesti diversi: due conseguenze e reazioni

Nel tardo pomeriggio, Giuseppe Conte ha sfondato lo schermo, tenendo incollati sul divano milioni di italiani. Il Premier ha annunciato (qui i dettagli) la disposizione di 4,3 miliardi ai comuni e 400 milioni per la spesa. Ossigeno per molti, con la speranza che l’Unione Europea si svegli in un’emergenza senza precedenti. E che, dunque, richiede misure straordinarie. Intanto, Diego Godin ha parlato a ESPN (qui l’articolo) e tutti si sono rispecchiati nelle sue parole. Quel misto di incredulità, incertezza e fastidio nell’abituarsi a una vita completamente diversa. Tranquillo Diego, ti capiamo. Coronavirus, Italia e calciatori: siamo tutti uguali, stretti, nell’emergenza.