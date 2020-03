Padelli cita Papa Francesco: il suo messaggio sul Coronavirus

Daniele Padelli, secondo portiere dell’Inter, con un post su “Instagram” ha ripreso le parole della preghiera di Papa Francesco, riguardo a tutta la sofferenza causata dall’emergenza Coronavirus.

PREGHIERA – “Non voglio distinguere tra credenti e non credenti. Siamo tutti umani e come uomini siamo tutti sulla stessa barca in questa tempesta. Qui si piange perché si soffre. Tutti. Ci sono in comune l’umanità e la sofferenza”. Queste le parole di Papa Francesco riprese in un post “Instagram” da Daniele Padelli. Il secondo portiere dell’Inter ha accompagnato queste parole con un post in cui sono mostrati lo stesso Papa, un video in famiglia e una foto a sfondo religioso. Un modo, insomma, per cercare di sentirsi tutti più uniti in questo momento difficile dovuto all’emergenza Coronavirus.