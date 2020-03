Zhang-Inter, siparietto con Zanetti: “1? Sbagliato, ti bloccheremo!”

Zhang e Zanetti protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram. Nell’ultimo post dell’Inter, Presidente e Vice President in evidenza dei commenti. Di seguito i dettagli del “Guess Who” lanciato dalla società e delle risposte: in basso lo screen

SIPARIETTO SOCIAL – In tempi di Coronavirus, l’Inter sta intrattenendo i tifosi sui social in ogni modo possibile. Oggi la società ha pubblicato un post in cui occorreva associare delle immagini a dei calciatori. Bandiere, calciatori del passato e anche Javier Zanetti. L’argentino ha voluto partecipare, segnalandosi al numero 1 (immagine di un trattore) tra i commenti. Steven Zhang non ci sta e risponde al suo commento: “Sbagliato, ti bloccheremo”.