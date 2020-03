Romano: “Tolisso-Perisic, Inter valuta. Radu? Pole come vice-Handanovic”

Romano ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter, rispondendo alle domande dei tifosi su “Calciomercato.com”. Il giornalista sottolinea i margini per la possibile operazione Tolisso-Perisic tra Bayern e Inter. Occhio a Radu come vice-Handanovic

DOPPIO INNESTO? – Fabrizio Romano parla dell’addio di Ivan Perisic, ma occhio al vice-Handanovic: «Tolisso-Inter è un’idea nell’affare Perisic? Al momento è una possibilità che l’Inter sta valutando. Non è detto che sia vincolata all’operazione Perisic perché il Bayern vive un momento di riflessione sui riscatti e gli acquisti, mentre Tolisso è un’opportunità su cui l’Inter sta ancora facendo le sue considerazioni. Radu come vice-Handanovic? Ha buone chances di esserlo ma l’Inter non esclude di fare un investimento su un altro portiere inserendo Radu nell’operazione. Ad oggi, comunque, il favorito come vice Handanovic (che rinnoverà) è proprio lui».