Cagliari, un nuovo positivo al COVID-19: giocatore già in isolamento

Non si placano i casi di positività al COVID-19 tra le squadre di Serie A. Con una nota ufficiale, il Cagliari ha comunicato un nuovo caso.

POSITIVO – Un nuovo caso di COVID-19 colpisce la Serie A. In particolare il Cagliari, che comunica la positività di un giocatore: “Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari hanno rivelato la positività al Covid-19 di Andrea Carboni: il calciatore, vaccinato, asintomatico, è stato subito posto in isolamento. Il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti“.