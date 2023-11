Zielinski, Inter in agguato: una condizione! Attacco? Un nome estivo

Zielinski rimane un nome da tenere in considerazione per l’Inter, che continua la sua politica dei parametri zero. Per l’estate va avanti un profilo.

DUE NOMI − L’Inter non abbandona la politica dei parametri zero. Oltre al nome già adocchiato per la difesa, i nerazzurri, come riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia.com, tengono in mente anche altri due profili: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Il primo ha dato priorità al Napoli, ma nel caso in cui non raggiungesse un accordo di rinnovo, allora l’Inter sarebbe pronta a sferrare il colpo per portarsi a casa il centrocampista polacco. Quanto all’attaccante iraniano, da capire se rinnoverà o meno col Porto. L’Inter lo prenderebbe ovviamente per l’estate. Una condizione: che lui non flirti non altre squadre.