Inzaghi, buone notizie dalle Nazionali. Gli attaccanti a riposo

L’Inter sorride, Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo. La sosta per le nazionali è finita, ci sono buone notizie dagli attaccanti convocati dai rispettivi ct.

MINUTI – Solamente Alexis Sanchez è stato titolare e ha giocato l’intera partita del Cile, tra l’altro perdendo contro Ecuador. L’Inter e Simone Inzaghi tirano un grandissimo sospiro di sollievo per gli attaccanti rimasti a riposo. Il primo a rischio era Lautaro Martinez, che avrebbe dovuto giocare el Clasico tra Brasile e Argentina al Maracana. A fine partita l’arbitro è arrivato a 26 falli fischiati contro il Brasile, 16 contro la Seleccion. Fortunatamente però il numero 10 dell’Inter è rimasto in panchina, entrando solo al 78′ per Julian Alvarez. Un altro subentrato è stato Marcus Thuram, che ha giocato poco più di 20 minuti sostituendo Olivier Giroud nella Francia. L’ultimo convocato tra gli attaccanti nerazzurri è stato Marko Arnautovic: per lui bocciatura eloquente da Ralf Rangnick nella partita vinta dall’Austria con la Germania per 2-0. Zero minuti in campo nonostante le sostituzioni effettuate, ossia cinque. Al tecnico dell’Inter tutto questo va più che bene, perché domenica ci sarà la sfida con la Juventus e c’è bisogno di tutti al massimo della forma. Serve soprattutto l’attacco, dove in questo inizio di stagione Inzaghi ha avuto difficoltà a causa di infortuni e assenze ingiustificate.