Ag. Lautaro Martinez: “Barcellona? Lo volevano tutti! Contratto con l’Inter…”

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez stanotte ha giocato settantacinque minuti in Argentina-Ecuador (vedi articolo). Il suo agente, Beto Yaqué, intervistato dal programma Como te va su Radio Rivadavia, ha parlato anche della situazione legata al mercato, viste le voci sul Barcellona, e al contratto con l’Inter.

NULLA DI CONCRETO – Carlos Alberto Yaqué, meglio noto come Beto, spiega la questione mercato su Lautaro Martinez: «Si sono dette tante cose, si parlava tanto del Barcellona ma anche del Real Madrid e del Manchester City. C’erano voci da tutte le parti, ma in realtà poi non c’è stato nulla. Solo quello che si leggeva sulla stampa, poi abbiamo il tema del contratto da discutere. Ha altri tre anni di contratto, si è appena chiuso il mercato, poi con l’Inter non ci siamo ancora seduti a parlare. Lo volevano tutti, ma di concreto non c’è stato nulla. A volte uno dice qualcosa e si interpreta in altro modo, ma non c’è stato nulla. È normale che ci siano queste voci: è a un grande livello, ha fatto un ottimo campionato la scorsa stagione e può succedere che arrivino gli interessi di altre squadre. Sta in un grandissimo club, con l’Argentina gioca col migliore del mondo».

DALL’INTER ALLA NAZIONALE – Dopo aver smentito le voci sul Barcellona l’agente di Lautaro Martinez si sposta su Argentina-Ecuador: «Sarebbe stato ottimo se si fosse giocato a porte aperte, ma è già bello così. Il suo presente, al momento, è magico. Ha debuttato nelle qualificazioni ai Mondiali, nelle precedenti non aveva giocato. È un sogno per tutti, ovviamente sarebbe stato meglio col pubblico ma per lui è un sogno diventato realtà. Ha avuto un’opportunità, sta lavorando molto e imparando. Credo che il passaggio in Europa abbia dato a Lautaro Martinez una qualità per diventare fra i giocatori top: questo è molto importante».