Lautaro Martinez sfiora il gol, poi sostituito: risparmiati 15′ con l’Argentina

Lautaro Martinez Argentina

Lautaro Martinez è partito titolare in Argentina-Ecuador, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 giocata alla Bombonera. Nessun gol per l’attaccante dell’Inter, sostituito sul finire di gara dopo aver sfiorato quella che sarebbe stata una splendida marcatura. 1-0 il risultato finale.

A UN PASSO – Finisce senza gol la prima partita di Lautaro Martinez nelle qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante dell’Inter è partito titolare nel match fra Argentina ed Ecuador, sbloccato “grazie” agli altri due del tridente. Al 13′ calcio di rigore per fallo assurdo di Pervis Estupinan su Lucas Ocampos, dal dischetto va ovviamente Lionel Messi che trasforma. Gli ospiti sfiorano il pareggio nel recupero del primo tempo, ma la palla incredibilmente non entra. Ci va solo vicino Lautaro Martinez a poco meno di venti minuti dal termine: gran sinistro morbido, palla a un passo dalla traversa. Poco dopo il Toro lascia il posto a Lucas Alario per scelta tecnica, uscendo dal campo al 76′. Nel finale però non succede niente, e la nazionale guidata da Lionel Scaloni porta a casa i tre punti con relativa facilità: 1-0. L’Argentina tornerà in campo a un orario più “umano” in Italia: martedì alle 22 sarà di scena a La Paz contro la Bolivia.