Villar-Inter, anche Atletico Madrid sul centrocampista della Roma: il punto

Anche l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone starebbe pensando a Gonzalo Villar, centrocampista della Roma accostato all’Inter.

INTERESSE – Secondo quanto riportato da Sport.es, Gonzalo Villar piace molto all’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone. I Colchoneros non starebbero perdendo di vista il centrocampista della Roma. Quest’ultimo, accostato anche all’Inter (vedi articolo), non sta trovando molto spazio nella squadra giallorossa e vedrebbe di buon occhio un suo ritorno in Spagna. Sul 23enne ci sarebbero anche altri club, tra cui la Juventus.

Fonte: Sport.es