Ginter rinforzo per la difesa dell’Inter? Dove giocherebbe il tedesco

Matthias Ginter non rinnoverà il suo contratto col Borussia Monchengladbach (vedi annuncio) e torna in orbita Inter. Ecco dove giocherebbe il tedesco nella difesa nerazzurra.

OCCASIONE DI MERCATO – Matthias Ginter torna a gravitare prepotentemente nell’orbita Inter. Il nome del difensore tedesco è presente nei taccuini dei dirigenti nerazzurri da parecchio tempo, ma ora è pure evidenziato. Perché il difensore ha annunciato che non rinnoverà col Borussia Monchengladbach, e quindi dal prossimo 1° luglio potrà firmare a parametro zero per altri club. Divenendo così una di quelle opportunità di mercato tanto ricercate da Giuseppe Marotta, CEO Sport dell’Inter.

Ginter: profilo interessante per l’Inter

CARATTERISTICHE PUNTUALI – Nel valutare l’eventuale acquisizione di Ginter non conta solo l’aspetto economico. Sebbene ingaggiare a parametro zero un difensore classe 1994 sia una mossa ottima dal punto di vista meramente finanziario. Al di là di ciò, il tedesco è un profilo pronto a raggiungere il proprio apice atletico, dovendo compiere 28 anni tra meno di un mese (19 gennaio). E inoltre Ginter è un difensore statuario (1,91 m) dal fisico sostanzialmente integro: appena 14 partite saltate nelle ultime tre stagioni.

DOVE GIOCHEREBBE – Unendo la sua situazione contrattuale col profilo anagrafico appena descritto, Ginter appare come un rinforzo quasi di lusso per l’Inter. Ma dove si inserirebbe eventualmente nella difesa di Simone Inzaghi? Il suo ruolo è abbastanza definito, come si può vedere dalla sua heatmap stagionale presa da SofaScore:

Nel Borussia Monchengladbach Ginter è abituato a giocare sia in una difesa a quattro, sia in una difesa a tre. Nel primo caso, il 27enne agisce da difensore centrale “puro”, preferibilmente sul centro-destra. Quando invece la linea si riduce a tre, Ginter agisce da braccetto di destra. Nell’Inter quindi potrebbe agire come alternativa di Milan Skriniar, padrone assoluto della parte bassa della fascia destra.