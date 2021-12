Lukaku: «Tuchel? Serve un po’ di chiarezza su come vuole usarmi»

Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed ex dell’Inter, ha parlato dell’allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, dopo la vittoria contro l’Aston Villa.

CHIAREZZA – Queste le parole a ESPN Brasil da parte di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed ex dell’Inter, dopo la vittoria dei Blues contro l’Aston Villa. «Io e l’allenatore (Thomas Tuchel, ndr) abbiamo avuto un paio di conversazioni su quello che voleva da me – si legge sul sito del Mirror –. Ovviamente gli ho detto che sono duttile. Si tratta solo di avere un po’ di chiarezza su come vuole usarmi. E poi qualunque cosa lui voglia da me, posso fare qualunque aspetto lui voglia per il gioco».

QUALITÀ – Lukaku ha aggiunto. «Posso correre dietro, posso pressare, posso tenere la palla in alto. Quindi penso che nel corso degli anni queste siano le qualità che ho aggiunto al mio gioco. Quindi volevo solo un’opportunità, l’ho avuta oggi, sono felice di aver aiutato la squadra. Ora voglio solo andare avanti“.