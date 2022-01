VIDEO IN – Genoa, Blazquez non commenta su Caicedo-Inter. No a Salcedo

All’Assemblea di Lega, conclusa poco fa, c’era in rappresentanza del Genoa Andrés Blazquez, manager del fondo 777 Partners che gestisce il club rossoblù. No comment su Caicedo all’Inter, mentre per il ritorno di Salcedo è no.

NO COMMENT – Si attendono aggiornamenti sul possibile arrivo di Felipe Caicedo all’Inter (vedi articolo), ma dal Genoa per il momento non arrivano novità. Andrés Blazquez, che ha rappresentato i rossoblù all’Assemblea di Lega, non ha risposto a una domanda sulla situazione dell’ecuadoriano. No secco, invece, per il ritorno di Eddie Salcedo in nerazzurro (è in prestito ai rossoblù, che poi lo hanno girato allo Spezia).

Questo il video con le parole di Blazquez all’uscita dallo Sheraton Hotel di Milano.