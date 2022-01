Caicedo-Inter, per semaforo verde si attende quadra tra giocatore e Genoa

Cosa manca per l’arrivo di Caicedo all’Inter? Solamente l’accordo tra il giocatore ecuadoriano e il Genoa. Tra l’ex Lazio e l’Inter nessun problema, soluzione trovata

DISTANZA − Dopo l’arrivo di Gosens (vedi articolo), l’Inter sta per arrivare anche a Caicedo. Manca veramente poco per la fumata bianca definitiva con il club nerazzurro e l’attaccante ecuadoriano d’accordo sull’ingaggio. L’ex Lazio percepirà uno stipendio che si aggirerà tra gli 800 e gli 820 mila euro. Come riporta Sport Mediaset, al momento, per chiudere la trattativa manca soltanto l’accordo tra Caicedo e il Genoa per il rimanente stipendio. La distanza è di 400 mila euro.