VIDEO IN – Carnevali su Scamacca e Frattesi: «Mercato aperto, vediamo»

Scamacca e Frattesi sono due degli obiettivi di mercato dell’Inter in casa Sassuolo. L’AD e DG neroverde Carnevali sa che non può blindare i due gioielli azzurri ma lascia addirittura aperta una porta già per il mercato di gennaio. Di seguito il video realizzato dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, presso lo Sheraton Hotel di Milano

MERCATO APERTO – L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, lancia quella che potrebbe essere la bomba di fine mercato invernale su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, che potrebbero partire: «No, per il momento no. Però comunque manca ancora qualche giorno, vediamo un attimo. Perché sicuramente abbiamo un po’ di richieste (l’Inter è in prima fila, ndr). L’intenzione nostra comunque è quella di trattenerli ancora e poi se riparlerà più avanti. Non solo per Scamacca. Anche per altri, fortunatamente. Dall’Italia sì ma poco. Perché, purtroppo, credo che in Italia la possibilità di fare investimenti non ci sia per tutti i club. Per fortuna c’è il mercato estero…». Queste le parole di Carnevali, riprese da Inter-News.it, all’uscita dallo Sheraton Hotel di Milano.