Vidal libero dal Barcellona. Firma con l’Inter nelle prossime ore: i dettagli

Condividi questo articolo

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è a un passo dall’addio al Barcellona e dall’arrivo all’Inter. Secondo quanto riporta Cuatro.com, il centrocampista è vicinissimo alla rescissione con i blaugrana: sarà quindi libero di firmare con i nerazzurri. L’affare dovrebbe concludersi in tempi molto brevi

ORE CALDE – Importanti novità arrivano sul futuro di Arturo Vidal. Avanza molto bene, infatti, la trattativa con il Barcellona per la rescissione del contratto con i blaugrana che lasceranno partire il cileno gratuitamente. L’Inter è già pronta a far firmare il calciatore. Secondo quanto riporta Cuatro, già nelle prossime ore verrà formalizzato il passaggio ai nerazzurri. Sono, dunque, ore decisive per il trasferimento del calciatore tanto desiderato da Antonio Conte.